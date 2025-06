Tabellone Coppa Italia, Bologna testa di serie n.1

Definito il tabellone per l'edizione 2025/26 della Coppa Italia: determinante, nella compilazione, la classifica dell'ultimo campionato di Serie A, con il Milan che non rientra tra le otto teste di serie e dovrà iniziare la competizione partendo dai trentaduesimi di finale, il 17 agosto contro il Bari. 44 le squadre partecipanti, le 20 di A, le 20 di B e 4 segnalate dalla Lega Pro). Il tabellone è "tennistico", con i club partecipanti che entreranno nella competizione in tre momenti successivi. Queste le otto teste di serie: Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio. Si parte il 10 agosto con i preliminari: Entella-Ternana, Padova-Vicenza, Avellino-Audace Cerignola, Pescara-Rimini.