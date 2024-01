Napoli, Mazzarri non parla in vista della Lazio: testa al campo tra assenze e bisogno di punti

Qui Napoli

Il tecnico, che aveva disertato premiazione e interviste dopo la finale di Supercoppa, non farà la conferenza della vigilia

© ansa Il Napoli ha comunicato che non è prevista la conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista della trasferta di domenica all'Olimpico contro la Lazio. Il tecnico continua a rimanere dunque in silenzio, dopo aver disertato la premiazione e le interviste dopo la finale di Supercoppa persa contro l'Inter. Ma soprattutto, Mazzarri è intento a preparare al meglio una gara delicata, in cui i campioni d'Italia sono chiamati a ripartire dovendo però fare i conti con tantissime assenze, tutte pesanti.

Assenti Osimhen, Kvara e il Cholito Non bastasse l'assenza di Victor Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa così come Anguissa, a Roma Mazzarri non potrà contare nemmeno su Kvaratskhelia e Cajuste (che, diffidati, erano stati ammoniti nell'ultima gara di campionato contro la Salernitana). A loro si aggiunge Simeone, espulso nella finale di Supercoppa a Riad. Il Napoli è dunque in emergenza, al punto che all'Olimpico l'allenatore azzurro potrebbe puntare tutto su Cyril Ngonge.

Ripartire in campionato Il silenzio pre-partita di Mazzarri, dunque, serve per smaltire definitivamente la rabbia per la Supercoppa ma soprattutto per portare la concentrazione di tutti su una gara delicata. In campionato, infatti, agli azzurri servono punti per ritornare in zona Europa: prima della partenza per l'Arabia, la sofferta vittoria con la Salernitana aveva portato ossigeno puro e permesso di interrompere una striscia di due sconfitte (contro Roma e Torino) e un pareggio (contro il Monza) nelle ultime quattro partite.

Testa al campo Il tecnico vuole dunque portare la concentrazione del gruppo alla trasferta dell'Olimpico, contro una Lazio avanti di due punti e che può contare su qualche giorno di riposo in più rispetto al Napoli, essendo i bianconcelesti rientrati dall'Arabia dopo il ko in semifinale con l'Inter. Insomma Mazzarri vuole evitare altre polemiche e pensare al campo, in un momento della stagione in cui il suo Napoli deve sterzare per risistemare la classifica.