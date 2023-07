Napoli, Mauro Meluso nuovo ds: l'annuncio di De Laurentiis

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. La ricerca dell'erede della posizioni in società di Cristiano Giuntoli è terminata e ad annunciarlo è stato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto in famiglia e buon lavoro". In passato Meluso ha lavorato in diversi club di Serie B, raggiungendo la promozione in Serie A prima col Lecce e poi con lo Spezia.