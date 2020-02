Napoli, Lozano si sfoga: "In pochi capiscono i miei sforzi"

Hirving Lozano non ha ancora trovato il giusto feeling con Napoli e il campionato italiano, tanto da trovare poco minutaggio sia con Ancelotti che con Gattuso. Una situazione difficile per l'attaccante che ha voluto sfogarsi su Instagram rispondendo alle parole di Luis Garcia Postigo, ex calciatore messicano, che lo ha definito "il miglior giocatore del Messico". Queste le parole di Lozano: "In pochi capiscono lo sforzo che che faccio per fare quello che amo, chi guarda le partite neanche se lo immagina".