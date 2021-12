Napoli: Lozano, negativi anche i nuovi esami

NAPOLI

Stamattina l'attaccante messicano si è sottoposto ad altri accertamenti. Il report infermeria in vista dell'Empoli

Buone notizie per il Napoli sulle condizioni di Hirving Lozano, che durante la sfida di Europa League contro il Leicester aveva accusato un trauma cranio-facciale non commotivo. Hanno dato esito negativo anche gli esami cinici e diagnostici effettuati dall'attaccante messicano in mattinata presso la Clinica Pineta Grande, dopo gli esami strumentali svolti giovedì sera. "Il giocatore - si legge nella nota del Napoli - sarà monitorato nei prossimi giorni. Napoli, tegola Lozano: trauma cranio-facciale ma niente commozione Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Fabian Ruiz e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra mentre Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa hanno effettuato terapie e personalizzato in campo. In vista della sfida di domenica contro l'Empoli, la squadra si è divisa in due gruppi: chi ha giocato contro il Leicester ha svolto lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto seduta tecnica in campo.