Napoli, l'Atalanta e nulla più: Spalletti prepara la fuga scudetto

IL CALENDARIO

Dopo la Champions, la capolista farà tappa a Bergamo prima di due gare casalinghe contro Empoli e Udinese: uscire indenni dal Gewiss potrebbe dare il la decisivo nella corsa al titolo

D'accordo, c'è Anfield Road, dessert gustosissimo di un girone di Champions fin qui dominato a mani basse e da chiudere in bellezza. Ma c'è, soprattutto, all'orizzonte, la delicata trasferta di Bergamo in campionato. Fa un po' specie leggerla così, ma sono i fatti che contano: il Napoli di Spalletti, meraviglia indiscutibile di questa prima parte di stagione, alle sue spalle vede ormai solo i nerazzurri di Gasperini, a distanza di sicurezza (5 punti), ma comunque attesi da mezza Serie A come salvatori della Patria. Perché, sia chiaro, se Kvara e compagnia bella passano pure al Gewiss, la corsa scudetto si indirizza mica male. E per chi insegue diventa tremendamente in salita.

Ma i fatti, si diceva. Eccoli: Atalanta a -5, Milan a -6, Inter e Lazio a -8, Juve e Roma (con una gara in meno) a -10. Fine? Assolutamente. Perché a questa classifica più che rassicurante per il Napoli va affiancato un calendario che, nel prossimo turno, ci regalerà Roma-Lazio e Juve-Inter. Il che, senza dover fare conti da ragioniere, significa che qualcuno inevitabilmente perderà punti e che, almeno in linea teorica, i punti potrebbero perderli tutti. Tornando all'inizio, quindi, il dessert di Anfield, Bergamo e poi saluti a tutti verso i Mondiali.

Il calendario al bacio non finisce qui. Dopo l'Atalanta e prima della lunga sosta, Spalletti è atteso da due gare casalinghe contro Empoli e Udinese. Impegni, sulla carta, non proprio impossibili specie per una squadra che segna con grandissima facilità (miglior attacco per distacco con 30 gol fatti) e subisce pochino (quarta miglior difesa con 9 reti subite dopo Juve, 7 gol, e la coppia Atalanta-Lazio, 8 gol). Aggiungiamo: ha il morale alle stelle, grande consapevolezza della propria forza, idee tattiche molto chiare e un alto livello qualitativo.

Non solo, perché fatta eccezione per il Milan, che se la vedrà nell'ordine con Spezia e Fiorentina in casa e Cremonese in trasferta, per le altre inseguitrici le insidie sono parecchie. L'Atalanta, oltre al Napoli, ospiterà l'Inter nell'ultimo turno pre-Mondiale. Inter che, appunto, farà tappa allo Stadium prima del match cuscinetto in casa contro il Bologna. La Juve, già lontana dalla capolista, è attesa da Inter, Verona in trasferta e Lazio in casa. Lazio che giocherà il derby di domenica senza Milinkovic.

Insomma, detto che le partite vanno giocate prima di essere vinte, non si può sottovalutare l'occasione grande così che ha il Napoli di chiudere i conti scudetto (quasi chiudere) con larghissimo anticipo. Le rivali di Spalletti le scopriremo a metà novembre. Chi sarà rimasto attaccato potrà dire la sua, ma la sensazione è che la distanza possa addirittura allargarsi ulteriormente.