Napoli, senti Koulibaly: "Spero che vinca il campionato, a dicembre sarò allo stadio"

Kalidou Koulibaly continua a fare il tifo per il Napoli. L'ex difensore azzurro, passato al Chelsea nel 2022 e ora all'Al Hilal, ha espresso anche una certa nostalgia per il club ai microfoni di Sportmediaset: "Sono davvero felice per il Napoli, spero di riuscire ad andare allo stadio a dicembre, quando il campionato saudita sarà in pausa - le parole del senegalese -. Non vedo l'ora, mi mancano tutti. Spero che vinceranno il campionato". Il 33enne, in ogni caso, non ha in mente nuove avventure nel calcio italiano: "Io sto bene qui, il mio tempo in Serie A è finito. Il Napoli mi ha dato tanto e per rispetto non voglio tornare".