Napoli, Insigne: la risonanza ha evidenziato una lesione al bicipite femorale 

NIENTE JUVE

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il capitano del Napoli si era dovuto fermare per un risentimento alla coscia accusato durante la partita contro il Genoa ed era in attesa di un responso medico. Per il classe '91 si profila uno stop di almeno quattro settimane e un rientro in campo che dovrebbe avvenire tra la fine di ottobre e i primi di novembre.

Come annunciato in precedenza dal suo agente Vincenzo Pisacane, Insigne salterà la super sfida di campionato contro la Juventus. Improbabile un rientro dell'attaccante anche per il match contro l'Atalanta, in programma il 17 ottobre allo Stadio San Paolo. Rino Gattuso potrebbe avere il giocatore nuovamente a disposizione per l'impegno di Serie A del 25 ottobre, quando i partenopei andranno a far visita al Benevento.

Insigne non potrà nemmeno rispondere alla chiamata del Ct Roberto Mancini in nazionale, che tra il 7 e il 14 ottobre giocherà prima in amichevole con la Moldavia e poi in Nations League contro Polonia e Olanda.