Entusiasmo Napoli: i tifosi incontrano De Laurentiis e Rudi Garcia

Cori, bandiere, striscioni e colori. Circa duecento tifosi hanno salutato la squadra del cuore, il Napoli campione d'Italia, davanti all'hotel Acquamontis di Rivisondoli (L'Aquila), dove gli azzurri stanno pernottando in occasione del ritiro estivo. Una delegazione ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e il mister Rudi Garcia per parlare di calciomercato e prospettive future. La manifestazione, con applausi e incoraggiamenti per i campioni in carica, concordata con le forze dell'ordine, è stata presidiata da diversi uomini in divisa.