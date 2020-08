Napoli, incontro a Capri tra De Laurentiis e Gattuso

NAPOLI

Un futuro insieme ma senza vincoli. Rino Gattuso sta discutendo in queste ora a Capri il rinnovo del suo contratto con il presidente De Laurentiis per gettare le basi di un progetto di lunga durata alla guida del Napoli. Gattuso ha ancora un anno di contratto e la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare a un prolungamento sino almeno al 2023. Ma, allo stesso tempo, l'allenatore azzurro chiede che nell'eventuale prolungamento non ci siano clausole che lo vincolino troppo oppure penali troppo onerose. Come quella da 7 milioni di euro che si prospetta nel caso in cui Ringhio decidese di lasciare anzitempo la panchina azzurra.

Allo stato attuale il cielo appare azzurro perché l'eventuale scenario della rottura con Adl non è certo contemplato. Rino guadagna 1,4 milioni di euro con diritti d'immagine al 50% e un prolungamento del contratto è l'ipotesi più accreditata. Il faccia a faccia vede sul tavolo anche altri argomenti importanti, come il mercato e la programmazione della prossima stagione. Stagione che per il Napoli prenderà il via il prossimo 23 agosto nel ritiro di Castel di Sangro. Solo 15 giorni di vacanza e poi a testa bassa al lavoro.