Napoli in ansia per Ounas: nuovi accertamenti al cuore prima del rientro

C'è ansia in casa Napoli per le condizioni di Adam Ounas dopo le parole del ct dell'Algeria Djamel Belmadi sull'attaccante, mai impiegato in Coppa d'Africa proprio per decisione della Federazione africana. "Ounas è risultato positivo al Covid e i test che abbiamo svolto dopo la guarigione hanno evidenziato qualche anomalia al cuore". Prima di rientrare a Napoli il giocatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti in Algeria. I medici azzurri sono in contatto costante con i colleghi algerini.