Napoli, il video messaggio di Lozano: "Sto bene, grazie per il sostegno"

Lozano sceglie i social per tranquillizzare i tifosi dopo l'infortunio in nazionale. "Grazie a Dio sto bene, grazie a tutti voi per i messaggi" queste le parole dell'esterno del Napoli che in un video sorride, dopo i risultati negativi della risonanza magnetica. Il messicano durante il match Messico-Trinidad Tobago, dopo una decina di minuti, si era scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita, riportando una ferita lacero contusa all'arcata sopracciliare sinistra.