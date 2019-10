Napoli, Hamsik torna per la prima volta al San Paolo per la sfida con l'Atalanta

FIGLIOL PRODIGO

Napoli-Atalanta sarà speciale non solo perché in campo si affronteranno la terza e la quarta forza del campionato, almeno classifica alla mano. Al San Paolo, infatti, è atteso Marek Hamsik. Sarà la prima volta dell'ex capitano da quando, lo scorso febbraio, ha lasciato la maglia azzurra per trasferirsi in Cina. Secondo "Il Mattino", Hamsik prima della partita contro i bergamaschi scenderà negli spogliato per dare la carica ai vecchi compagni. Hamsik saluta Napoli:""Per sempre nel cuore"

Probabilmente, poi, Aurelio de Laurentiis gli riserverà un'accoglienza particolare, anche se ancora segreta. Hamsik, che resterà in città fino a domenica, farà poi una visita alla scuola frequentata dai suoi figli.

"Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek, che ha scritto la storia del Napoli, e per tutti i tifosi che rivedranno l'ex capitano azzurro. Se sarà a Castelvolturno? Sì, per qualche giorno. Non sono sicuro che il Napoli abbia organizzato qualcosa ma spero che la società stia preparando qualche sorpresa. Mertens lo supererà? Normale, ha fatto questo record da centrocampista. Hamsik sarebbe felice se succedesse contro l'Atalanta. Ha ottimi ricordi di Napoli. Non è stato facile lasciarla, lui era un simbolo della squadra e della città", ha detto il suo agente, Juri Vanglos, a Radio Kiss Kiss Napoli.

