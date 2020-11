Napoli, Gattuso: "Troppa frenesia, potevamo fare di più"

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso non cerca alibi e ammette che il suo Napoli poteva e doveva fare di più contro il Sassuolo: "Abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate - ha detto dopo la sconfitta del San Paolo - Il Sassuolo è una squadra che ti fa correre tanto perché palleggia molto bene, noi abbiamo fatto una buona gara ma forse abbiamo avuto troppa frenesia. La trattenuta su Osimhen? Se l'arbitro non è andato al Var è perché l'ha vista così, ma noi dobbiamo parlare della partita. Questo episodio ci può stare, non sta a noi giudicare l'operato degli arbitri".

Gattuso ha analizzato così l'andamento della partita e della stagione: "Prima del rigore la squadra dava la sensazione di poter fare gol, non ricordo azioni in cui ci hanno messo in difficoltà prima di quell'episodio. I cambi? Abbiamo dato minuti a Elmas e Zielinski che devono tornare a giocare. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, cercando di mettere Osimhen in condizione di segnare, senza pensare allo scudetto o a quello che dicono in giro. È un campionato difficile, tutte le partite lo sono. Io però vedo una bella squadra, ci può stare non avere la stessa brillantezza delle prime partite".

Poi una battuta per liquidare la questione rinnovo di contratto: "Lasciamo stare, quando si parla di rinnovo poi non ne vinco una...".