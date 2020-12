Napoli, Gattuso: "Partita gestita male, ci stava anche la sconfitta"

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso, come di consueto, non si nasconde e non usa giri di parole dopo l'1-1 di Europa League contro l'AZ: "Non è stata una grandissima prestazione - ha ammesso il tecnico del Napoli - Abbiamo commesso tanti errori e abbiamo sofferto troppo quando loro sono cresciuti. Abbiamo gestito male la partita. Abbiamo avuto qualche occasione nel finale, è vero, ma nel complesso ci è andata bene, la sconfitta ci stava se analizziamo la gara nel suo complesso. Potevamo leggere meglio diverse situazioni. Spesso chi entra dalla panchina ci dà tanto, stasera non è stato così. Ce la giocheremo tra una settimana con la Real Sociedad, va bene così". AZ-Napoli, le immagini del match Getty Images

Ringhio preferisce concentrarsi su ciò che non è girato al meglio nella sua analisi: "Aspetti positivi? Sicuramente ci sono, abbiamo creato diverse occasioni nonostante un avversario di livello, ma io preferisco affrontare quelli negativi. Dobbiamo gestire meglio certe situazioni, sia in fase di possesso sia di non possesso. Ora comunque pensiamo a Crotone. Abbiamo speso tanto e dovremo ritrovare le forze per una partita importante".

Nessun alibi, nemmeno quello degli assenti: "Osimhen? È inutile continuare a ricordare la sua assenza. Come diceva un allenatore che per me è stato molto importante, Massimiliano Allegri, pazienza, l'importante è essere in undici e giocarsela. Speriamo che recuperi presto, ovviamente, però non serve ribadire in continuazione la sua assenza".

Nessuno sbilanciamento invece sul rinnovo, di fatto annunciato da Giuntoli: "Vediamo, per me i contratti non sono la priorità. Chi di dovere sta guardando le questioni contrattuali, ma a me non interessa. Posso lavorare bene anche con pochi mesi di contratto, mi piace stare sul campo. Mi piace fare il lavoro così, lo so che sono pesante, ci ho provato a cambiare, ma io sono così...".

Infine una battuta sulla corsa scudetto: "Pioli ci mette davanti a loro nella corsa? Se lo dice lui va bene così. Io sono sicuro di avere una squadra forte, non so se possiamo giocarcela fino in fondo per lo scudetto. Le somme si tireranno alla fine".

