Napoli, Edoardo De Laurentiis: "Lo stipendio va meritato"

La pausa per le nazionali ha un po' spento il caos attorno al Napoli dopo il caso dell'ammutinamento post-Salisburgo ma la questione aleggia sempre sopra Castel Volturno, come sembra trasparire dalle parole di Edoardo De Laurentiis: "Bisogna rispettare il posto di lavoro, i calciatori sono pur sempre dipendenti di un'azienda. Lo stipendio va meritato, vanno onorate maglia e città. Il tifoso viene allo stadio per loro e quindi ci vuole rispetto, rispetto, rispetto".