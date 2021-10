Napoli, disavventura per Spalletti: rubata la sua macchina

IL FURTO

La vettura, una Fiat Panda, era parcheggiata nei pressi dell’hotel Brittanique dove alloggia il tecnico

Disavventura a Napoli per Luciano Spalletti. L'auto del tecnico azzurro è stata rubata lungo il corso Vittorio Emanuele. La vettura era parcheggiata nei pressi dell’hotel Brittanique, dove alloggia il tecnico e la squadra va in ritiro in vista delle gare casalinghe allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo il furto, l'allenatore del Napoli ha sporto denuncia. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Getty Images

Rientrato tardi in albergo giovedì sera, Spalletti aveva deciso di non parcheggiare la sua utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno il giorno dopo. Appena sceso in strada al mattino successivo però si è subito accorto che la macchina non c'era più. Furto che ha costretto l'allenatore a segnare il fatto alle autorità e a farsi poi accompagnare al centro sportivo azzurro per la conferenza stampa in vista del match contro il Torino.

Due giorni fa anche la macchina della moglie di Demme aveva subito la stessa sorte nei pressi del Parco Virgiliano. Episodi che la polizia ritiene non siano collegati.