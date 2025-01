Napoli di nuovo in vetta: Neres un lusso, Lukaku, McTominay e Meret le certezze

Il Napoli targato Conte risponde presente in vetta alla Serie A e lancia un messaggio forte e chiaro nella lotta scudetto. Con Atalanta e Inter impegnate in Supercoppa, gli azzurri non sbagliano a Firenze e tornano a casa dalla trasferta del Franchi con tre gol e tre punti pesantissimi in classifica. Tutto al netto di assenze importanti che avrebbero potuto complicare i piani di Conte e che invece hanno dato spazio e messo in mostra alternative molto interessanti per il presente e il futuro.