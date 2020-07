Napoli, De Laurentiis: "Osimhen, che botto. E col Barcellona si può sognare"

Aurelio De Laurentiis contento dell'ultimo acquisto del suo Napoli, Victor Osimhen: "Un botto visto che è costato 70 milioni più dieci di bonus da pagare in cinque anni. Un grande lavoro di Giuntoli, anche perché abbiamo dovuto affrontare un cambio di procuratore in corsa" le parole nell'intervista esclusiva di Pietro Pinelli per Sportmediaset. Testa alla Champions League: "Si può sognare? Questo è il bello del calcio: tutti dicono dei problemi del Barcellona e di un Napoli ritrovato, se vincessimo contro la Lazio saremmo secondi considerando il solo girone di ritorno".