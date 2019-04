Napoli, De Laurentiis: "Juve? Non basta Ronaldo, si vince di squadra"

18/04/2019

La missione è difficile, ma non impossibile. Stasera il Napoli , impegnato nel ritorno dei quarti d' Europa League contro l' Arsenal , proverà a ribaltare il 2-0 dell'andata: "L'Arsenal ci ha preso in contropiede, forse l'abbiamo presa un po' distrattamente - commenta Aurelio De Laurentiis -. Servirà concentrazione questa volta e potrebbe esserci anche una bella sorpresa". Il numero 1 del Napoli, intervenuto al termine del pranzo Uefa con i dirigenti dei Gunners, ha parlato anche dell'eliminazione della Juve: "Cristiano non è servito a vincere la Champions per la Juventus. E' la squadra che porta le vittorie. Spero che l'anno prossimo cambi regola del gol che vale doppio fuori casa".

Il presidente partenopeo elogia il gruppo gestito da Ancelotti: "Sono ragazzi straordinari, che hanno sempre dato il massimo. In una stagione possono esserci momenti di appannamento ma io non mi sono spaventato né strappato i capelli. Ancelotti è un allenatore di grande esperienza, una persona perbene e questi per me sono fattori molto importanti. L'Arsenal? Abbiamo affrontato in Champions partite ben più complicate di questa, almeno sulla carta, e l'abbiamo fatto in maniera esemplare, uscendo da un girone infernale per sfortuna ma a testa alta, come ci capitò con Benitez". Poi arriva una stoccata per il calcio italiano: "​Ieri sera mi si è aperto un mondo vedendo Manchester-Tottenham. Ho detto: questo è il calcio. L'Italia è la preistoria del calcio. Sembra che in Italia non ci divertiamo a giocare. Lo spettacolo di ieri è irripetibile in Italia, dove ci nascondiamo dietro una tattica. Il vero pericolo nell'affrontare una squadra inglese è questo".