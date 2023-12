Napoli, De Laurentiis fa visita a Castel Volturno: premio Champions per gli ottavi

QUI NAPOLI

Blitz del presidente azzurro al centro sportivo. Proposto un incentivo alla squadra di Mazzarri per raggiungere l'obiettivo europeo e svoltare la stagione

Tre sconfitte consecutive non hanno minato l'ottimismo del Napoli anche se tutti, dalla società a Walter Mazzarri passando per i giocatori, sanno che il tempo dell'attesa per la svolta è finito. Il primo a far sentire la propria presenza a Castel Volturno dopo la sconfitta in casa della Juventus è stato il presidente Aurelio De Laurentiis che è tornato al campo d'allenamento per caricare l'ambiente e il gruppo, con una promessa: un premio qualificazione in caso di passaggio agli ottavi di Champions League.

Nessun aspetto di carattere tecnico o tattico questa volta per il presidente del Napoli la cui presenza al Centro Sportivo era stata una costante nelle ultime settimane di Rudi Garcia, bensì la voglia di incoraggiare i giocatori azzurri avendo intravisto i miglioramenti in campo pur non supportati dai risultati, eccezion fatta per Bergamo.

Il blitz è avvenuto nella mattina di sabato prima di far rientro a Roma e nel mirino c'era la sfida contro il Braga in Champions League, non proibitiva ma fondamentale in chiave qualificazione e dunque anche economica. La proposta portata da AdL questa volta è stata quella di dare un premio ai giocatori in caso di qualificazione agli ottavi di finale, mentre Walter Mazzarri al risultato stesso - come raccontato da Repubblica - avrebbe chiesto una prestazione convincente con una vittoria al Maradona che manca ormai da fine settembre.

Serve una svolta dal punto di vista dei risultati, magari sistemando una fase difensiva con ancora troppe lacune ed errori individuali per tornare ai livelli della scorsa stagione. Nei singoli soprattutto, ma anche in una questione allargata di squadra che sa che il momento per invertire la rotta è arrivato, a prescindere dal premio societario.