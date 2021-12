Napoli, De Laurentiis attacca Ceferin: "Ostaggio di Al-Khelaifi"

LA STOCCATA

Il numero uno degli azzurri: "E' nelle braccia del presidente del Psg, in adorazione di questo forte, splendente e potente Qatar"

Aurelio de Laurentiis torna all'attacco. Il presidente del Napoli ha rifilato l'ennesima stoccata al numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, in occasione della presentazione del libro "Napoli - I grandi campioni" del collega Valter de Maggio. “L’Europa così com’è concepita si è invecchiata, si è auto-ingessata perché porta via tante energie senza portare un adeguato rientro economico alle società - ha detto Adl -. Ad arricchirsi sono solo le istituzioni, come la Uefa".

E ancora: "Non si capisce per quale motivo non dovrebbe fare solo operazioni di segretariato generale. Abbiamo creato l’ECA, adesso ostaggio dei qatarioti. Ceferin è nelle braccia del presidente del PSG perché è in adorazione di questo forte, splendente e potente Qatar. Ne fanno le spese quelli che ancora credono nell’industria del calcio”.