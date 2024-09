Napoli, i 20 anni di presidenza De Laurentiis: "Che orgoglio!"

NAPOLI

Il club e il suo presidente festeggiano una storia cominciata il 10 settembre del 2004: "La passione continua a battere in tutti i cuori azzurri"

Il Napoli festeggia i 20 anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis. Era il 10 settembre 2004 quando l'imprenditore romano rilevava il titolo sportivo della squadra dalla curatela fallimentare del tribunale di Napoli, iscrivendola al campionato di Serie C e dando il via a un percorso di rinascita culminato simbolicamente con lo scudetto conquistato nel 2022/2023. Con AdL alla guida del club, oltre allo storico titolo di campioni d'Italia firmato Luciano Spalletti, sono arrivate anche 3 Coppe Italia (2011/12 con Mazzarri, 2013/14 con Benitez e 2019/20 con Gattuso) e 1 Supercoppa italiana (2014/15, sempre con Benitez).

Nel 2005/06, con Edi Reja in panchina, la prima promozione dalla C alla B col nome di Napoli Soccer, poi il ritorno della denominazione Società Sportiva Calcio Napoli e l'immediata promozione in Serie A del 2006/07. Tra le tappe fondamentali anche il ritorno in Europa nella stagione 2008/09 (in Coppa Uefa) e quello in Champions League del 2011/12.

DE LAURENTIIS: "CHE ORGOGLIO, GRAZIE A TUTTI"

IL NAPOLI: "LA PASSIONE CONTINUA A BATTERE NEI CUORI AZZURRI"