Napoli davanti a Juventus, Inter e Milan: con Conte scudetto possibile

Tra le big del nostro campionato, il Napoli è quella che ha ottenuto più punti. Senza coppe e col fattore Conte...

La quinta giornata di campionato, in attesa di Atalanta-Como che chiuderà il turno, vede una classifica che forse in pochi avrebbero immaginato ad agosto. Il Torino di Vanoli, grande sorpresa di questo avvio, occupa il primo posto in solitaria a 11 punti. Dietro ai granata, ci sono il Napoli di Antonio Conte, l'Udinese e la Juventus. Per trovare le milanesi bisogna scendere al sesto (Inter) e al settimo posto (Milan).

Tra le big, dunque, quella a occupare il posto più alto in classifica è il Napoli con i suoi 10 punti raccolti finora. Riavvolgendo il nastro, l'avvio per i partenopei era stato però traumatico, sia in campo che fuori. Alla prima giornata gli uomini di Conte venivano infatti battuti 3-0 in casa del Verona e il mercato sembrava non decollare: il tecnico più volte aveva definito "incompleta" la rosa a disposizione. Osimhen teneva bloccate tutte le possibili operazioni in entrata, soprattutto quella di Romelu Lukaku, oggetto dei desideri di Antonio Conte.

Dalla seconda giornata in avanti, il vento in quel di Napoli però cambia decisamente: il presidente De Laurentiis decide di investire nonostante Victor Osimhen sia ancora un calciatore azzurro e così il tecnico può finalmente abbracciare Big Rom, ma non solo: arrivano anche Scott McTominay, David Neres e Billy Gilmour. La rosa sembra così finalmente completa e anche dal campo arrivano i tanto attesi risultati: dalle vittorie contro Bologna, Parma e Cagliari fino al pareggio contro la Juventus il Napoli segna in totale nove reti incassandone soltanto una.

Sia la squadra che i tifosi tornano così a respirare grande entusiasmo e si torna a pensare che il Napoli possa lottare per qualcosa di grosso. La mancata partecipazione alle coppe, di certo non positiva per un club come quello partenopeo, potrebbe presto trasformarsi in un importante alleato da qui alla fine della stagione e qualche piccolo segnale in questa direzione sembra già vedersi. Banalmente, ma neanche così tanto, gli uomini di Conte hanno sempre una settimana piena per poter recuperare e lavorare sul prossimo impegno di campionato, un "lusso" che Inter, Juventus e Milan non hanno, dovendo competere in Champions League.

Conciliare due competizioni non è semplice e l'Inter sembrerebbe essere il caso più eclatante: conscia di poter lottare fino alla fine in Europa, potrebbe investire più energie in Champions che in Serie A e le ultime partite sembrano esserne la prova: grande prestazione con qualche rimpianto a Manchester contro il City di Guardiola e in campionato prima un pareggio agguantato in extremis contro il Monza e poi la sconfitta nella stracittadina contro il Milan. La Juventus, dopo i sei gol contro Como e Verona nelle prime due di campionato, non ha più segnato e ha collezionato tre 0-0 consecutivi, facendo tornare al centro delle discussioni l'attacco guidato da Dusan Vlahovic. I rossoneri sono ancora un cantiere a cielo aperto e per loro forse il campionato inizia ora, dopo la vittoria contro i cugini.

Anche il calendario da qui a fine ottobre potrebbe dare una grossa mano al Napoli per lanciarsi sempre più in alto in classifica e mettere da parte una buona dose di fiducia e, soprattutto, di punti. Conte e i suoi calciatori dovranno infatti affrontare Monza, Como, Empoli e Lecce e di certo l'obiettivo sarà uno solo: uscire da queste quattro sfide con il bottino pieno per presentarsi al meglio alle sfide successive. Infatti, da Halloween in avanti il Napoli scoprirà per cosa potrà lottare e a dirlo saranno le sfide contro Milan, Atalanta, Inter e Roma.

Tra le tre grandi, quella con il calendario peggiore sembra essere proprio l'Inter di Inzaghi: nelle prossime quattro di campionato se la vedrà con Udinese, Torino, Roma e Juventus. Di mezzo anche due partite in più, contro Stella Rossa e Young Boys. Un po' meno difficili, ma comunque insidiose, le sfide che attendono Juventus e Milan che però hanno pur sempre due impegni di Champions League da tenere in considerazione.

Il Napoli dopo cinque giornate si ritrova così davanti a Juventus, Milan e soprattutto Inter: pronunciare la parola scudetto forse per qualcuno è ancora troppo presto, ma l'ossessione maniacale per la vittoria di Conte e un calendario favorevole da qui a fine ottobre potranno consegnare alla Serie A una nuova capolista. L'anno zero dei partenopei potrebbe trasformarsi in uno ricco di soddisfazioni. Sognare non costa nulla.