Napoli, rinnovo di Anguissa in stand-by: per Conte è irrinunciabile, ma lui si vede altrove

Una situazione su cui anche il ds azzurro Giovanni Manna si è espresso: "Siamo tranquilli. Non c'è fretta per trovare un nuovo accordo". Una posizione di forza, quella del Napoli, visto che Anguissa nel suo contratto ha una clausola di rinnovo esercitabile unilateralmente dal club. In parole povere, la società può prolungare di due stagioni il contratto del centrocampista senza il "via libera" del calciatore. Un'opzione che protegge i club dal rischio di perdere il Anguissa a zero. Ma il muro contro muro che si è creato tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza napoletana fa pensare che il futuro del centrocampista possa essere lontano dalla Campania. Da quanto filtra infatti la volontà del club sarebbe quella di blindare il giocatore, ma dal lato di Franck e della sua famiglia è forte la voglia di una nuova esperienza lontano dall'Italia. E con un rendimento di questo tipo un profilo come quello del camerunese può fare gola a diversi club. Nulla però è ancora scritto: magari un trofeo a fine stagione potrebbe far vacillare Anguissa...