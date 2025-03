Napoli, Conte: "Zero ansie, zero preoccupazioni: vince chi è regolare e centrato"

Dopo cinque partite senza vittorie ora però servono i tre punti: sentite questa pressione?

"L'obiettivo l'ho sempre detto è rendere orgogliosi i nostri tifosi, fa piacere fare prestazioni importanti come contro l'Inter anche se poi alla fine abbiamo pareggiato, non vinto, quindi per chi pensa alla vittoria ed è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto di più. Ma è sempre un pareggio, per me una mezza sconfitta, quindi ogni partita dobbiamo cercare i 3 punti, poi spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo fatto più fatica come nell'ultimo mese in cui abbiamo fatto quattro pari e una sconfitta, ma fa parte del percorso di un campionato e dobbiamo lavorare, recuperare tutti, cercare di fare anche scelte sotto tutti i punti di vista e in alcuni momenti dobbiamo essere bravi, come stiamo facendo, a stringere i denti. Zero preoccupazioni, zero ansie e zero problemi".