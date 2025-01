Napoli, città e squadra insieme per l'ultimo saluto a Daniele Pisco

"Siamo in tanti - ha detto Battaglia iniziando la messa - per esprimere amicizia e solidarietà alla sua famiglia e soprattutto per pregare con Daniele, insieme a lui". Sull'altare amici di scuola e compagni di gioco, seduti con la foto del ragazzino e la scritta "sarai sempre con noi, ma soprattutto sarai sempre nei nostri cuori".