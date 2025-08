Amichevoli, Napoli-Casertana 1-1: altro stop per Conte

Terzo stop in quattro amichevoli per il Napoli: dopo le sconfitte con Arezzo e Brest, ecco l'1-1 con la Casertana nella seconda sfida del ritiro di Castel di Sangro. A poche ore di distanza dal ko coi francesi, Conte cambia totalmente la formazione dando spazio a chi non ha giocato o a chi ha totalizzato pochi minuti la sera prima: tra i titolari Meret, Mazzocchi, Anguissa, Lukaku e Politano. Il belga è il primo a rendersi pericoloso con una girata parata da Zanellati. Tra i più attivi Hasa, che ci prova più volte senza trovare l'1-0. Poi, però, come con i transalpini è il Napoli a prendere il primo schiaffo: al 37', sugli sviluppi di calcio d'angolo, arriva il colpo di testa di Vano, che porta in vantaggio la Casertana. Stavolta, tuttavia, la reazione è quasi immediata: già prima dell'intervallo pareggia Politano che, dopo aver suonato la carica col Brest, pareggia con un bel mancino sotto la traversa. Nella ripresa, l'unico cambio è tra i pali con Contini al posto di Meret, poi riparte l'assalto dei campioni d'Italia con Saco fermato sulla linea e Lukaku murato su punizione. L'altro denominatore comune è l'arrivo, allo scoccare dell'ora di gioco, dei cambi, finalmente con McTominay in campo insieme a Lang, Marianucci e Gilmour, e con Conte che dunque recupera pezzi. Politano, Simeone e il miglior giocatore dello scorso campionato peccano però ancora di precisione e così finisce 1-1: primo pareggio in questo precampionato per il Napoli.