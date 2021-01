Napoli, carica Koulibaly: "Gruppo unito, siamo con Gattuso"

NAPOLI

Il Napoli sta vivendo un periodo delicato, causa sconfitte e voci di rottura con Gattuso, ma Kalidou Koulibaly difende il gruppo azzurro e il mister. "Non è un momento facile, ma abbiamo forza e consapevolezza per risalire la corrente. Il miglior modo per reagire è quello di vincere. Dobbiamo pensare al campo al lavoro che stiamo svolgendo perché abbiamo tante potenzialità. Questo è un gruppo di grande qualità e quando perdiamo siamo i primi ad essere dispiaciuti. Vogliamo recuperare il terreno e dare gioie ai nostri tifosi", ha detto il difensore a Radio Kiss Kiss prima della sfida col Parma.

"Questa è una delle rose piu' forti che abbia mai vissuto dall'interno. Ci sono giocatori di talento e tanta scelta di uomini. Dobbiamo dare di più e continuare a credere nella nostra forza perché possiamo dimostrare il nostro valore. La stagione è ancora lunga e ci aspettano tanti impegni", ha aggiunto.

Vedi anche napoli Il Napoli ritrova il sorriso e la gamba in Coppa Italia Giovedì contro lo Spezia Koulibaly ha segnato di tacco, un gesto tecnico inusuale per un difensore. "E' stato un gesto istintivo. Sono contento del gol, ma quello che contava era vincere e qualificarci per le semifinali di Coppa Italia. Adesso riprendiamo la strada in campionato e poi penseremo al match contro l'Atalanta. Abbiamo un calendario intenso e vogliamo lottare su tutti i fronti".

Sulle voci attorno a Gattuso: "Il gruppo è unito e solido. Abbiamo tutti la stessa voglia di vincere e di riscattarci. Domani abbiamo bisogno di una vittoria e ci vorrà la mentalità giusta. Il Parma è una squadra che puo' metterti in difficoltà e bisognerà affrontare con massima concentrazione. Il mister ci dà fiducia e spinta con il suo carattere. Noi lo stiamo seguendo, crediamo nella sua persona e vogliamo dare anche a lui le soddisfazioni che merita".