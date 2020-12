Napoli, buone notizie: Osimhen in campo prima di Natale

NAPOLI

Ci sono buone notizie per il Napoli, almeno stando alle dichiarazioni del responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato: "Osimhen? Sta migliorando in maniera importante. Mi auguro di vederlo in campo prima della sosta natalizia". Un rinforzo decisivo per Rino Gattuso che ora si concentrerà soprattutto sul campionato. lapresse

Le condizioni di Osimhen sono dunque molto buone: "Sta bene e migliora di giorno in giorno - ha aggiunto Canonico-. Non c’è alcun mistero, non è un caso eccezionale. A Villa Stuart abbiamo fatto un consulto con il prof. Castagna, che ha confermato la diagnosi dello staff medico nigeriano. Chiarisco che è il primo evento traumatico sulla spalla del ragazzo: non esiste alcuna recidiva. E’ la prima volta che ha questo tipo di infortunio sulla spalla destra. Sulla sinistra aveva già avuto un infortunio. Faccio i complimenti ai colleghi nigeriani perché la loro rapidità nell’approccio clinico di intervento è stato davvero repentino e di alto livello. Per Osimhen si è trattato di una lussazione che non richiede intervento chirurgico. Rientro? Ogni infortunio ha una storia a sè. Si va dai 30-40 giorni ai 60-70 giorni per una lussazione semplice. I lavori di terapia servono alla ripresa della funzionalità totale, alla creazione di una protezione all’articolazione. I fisioterapisti ed i preparatori stanno facendo un lavoro di altissimo livello. E’ un ragazzo di 21 anni e va compreso anche l’aspetto psicologico che interviene nella risposta all’infortunio".

