Napoli blindata per la festa scudetto: non ci sarà il pullman scoperto

IL PROGRAMMA

La squadra di Spalletti non andrà in ritiro perché rimasta senza hotel

Napoli si prepara a festeggiare il terzo scudetto della propria storia. L'appuntamento è per domenica, Lazio e Salernitana permettendo. Derby spostato alle 15 e tutti in città sperano di ottenere l'aritmetica certezza del trionfo degli uomini di Spalletti. Autorità locali che lavorano da mesi a questa giornata: la città sarà blindata con 91 varchi e le auto saranno praticamente vietate, ci sarà una maxi area pedonale. Il programma della squadra non è ancora chiaro, ma difficilmente ci sarà la parata dei giocatori sul pullman scoperto per le vie della città.

Intanto il Napoli non andrà in ritiro sabato sera perché lo slittamento del match (voluto fortemente anche da De Laurentiis) ha colto impreparata la società che si è ritrovata senza albergo. In città c'è il pienone e, come rivela Il Mattino, è impossibile trovare una sistemazione per dormire. I giocatori, quindi, si troveranno a Castelvolturno o direttamente allo stadio per la partita.

Festa che, con ogni probabilità, si svolgerà tutta al Maradona, già sold out. In città si teme per l'ordine pubblico, per questo De Laurentiis ha chiesto ai tifosi di essere responsabili: "Godiamoci la festa e dimostriamo di essere unici".