Atalanta, sarà l'Hapoel Tel-Aviv l'avversario del playoff di Conference League

Sarà l'Hapoel Tel-Aviv il primo avversario ufficiale dell'Atalanta nella stagione 2026/27.
L'Hapoel Tel-Aviv ha infatti staccato il pass per i playoff di UEFA Europa Conference League dopo aver avuto la meglio sul GKS Katowice nel doppio confronto. Dopo il 2-0 dell'andata dello scorso 6 agosto, il ritorno in Polonia si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa, con il punteggio complessivo di 3-2 decisivo ai fini della qualificazione.
Definito il quadro del playoff, il doppio confronto prenderà il via a Bergamo giovedì 20 agosto alle 20.30, per poi concludersi giovedì 27 agosto in trasferta al DVTK Stadium di Miskolc in Ungheria, il calcio d'inizio è fissato alle 20.