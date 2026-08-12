Atalanta, sarà l'Hapoel Tel-Aviv l'avversario del playoff di Conference League

L'Hapoel Tel-Aviv ha infatti staccato il pass per i playoff di UEFA Europa Conference League dopo aver avuto la meglio sul GKS Katowice nel doppio confronto. Dopo il 2-0 dell'andata dello scorso 6 agosto, il ritorno in Polonia si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa, con il punteggio complessivo di 3-2 decisivo ai fini della qualificazione.