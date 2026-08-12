Amichevole Napoli-Aris Salonicco, le formazioni ufficiali

Alle 21, a Castel di Sangro, è in programma l'amichevole tra Napoli e Aris Salonicco: queste le scelte di Massimiliano Allegri.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Garofalo, De Bruyne, Cheddira, Olivera, Barido, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lobotka, Lang, Folorunsho.
ARIS SALONICCO: Dioudis; Fadiga, Fabiano, Racic, Kerkez; Jensen, Dele-Bashiru; Gianniotas, Garre, Kadewere; Rafa Mir. In panchina: Majkic, Barmpopoulos, Galanopoulos, Donis, Diallo, Alfarela, Voriazidis, Kamtsis, Palacios, Charoupas, Boussaid, Loren Moron, Antoniadis. All. Grigoriou.