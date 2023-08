Napoli, quanti problemi fisici: distrazione al soleo per Anguissa

© Getty Images

Si allunga la lista degli indisponibili in casa Napoli. Zambo Anguissa non ha infatti partecipato all'allenamento di venerdì nel ritiro di Castel di Sangro per una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Per il camerunese si annunciano circa 10-15 giorni di riposo. Assente anche Gollini a causa di uno stato influenzale. Proseguono il loro programma di recupero Kvaratskhelia, Saco e Osimhen, che hanno svolto del lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo invece per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano. Il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione e di lavoro tecnico, si è dedicato poi a una parte tattica con e senza sagome.