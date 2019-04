Napoli, Ancelotti: "Sono mancate testa e gambe, sconfitta meritata"

03/04/2019

"Dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita - ha detto Ancelotti a Dazn nel dopo gara - Le sconfitte non sono mai fisiologiche. Difesa? Non è un problema della difesa, è stata una prestazione sottotono in generale". E in conferenza stampa: "Non abbiamo rispettato il piano tattico della gara. Dovevamo essere compatti e aggredire in avanti. Poi per recuperare abbiamo pensato individualmente, pensando di risolverla non da squadra. E' mancato qualcosa a livello mentale. Cancelliamo in fretta questa partita, pensiamo alla prossima col Genoa". Ci aspettavamo un Empoli con questa intensità, ha giocato bene anche con la Juve".