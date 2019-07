Napoli, Ancelotti non molla James: "C'è la volontà di prenderlo"

Dal ritiro di Dimaro, Carlo Ancelotti fa il punto sul mercato e continua a coltivare il sogno James Rodriguez. "Le trattative sono tutte aperte - ha spiegato il tecnico -. C'è la volontà del Real Madrid di cederlo e la volontà del Napoli di prenderlo". Su Pépé. "Ovvio che siamo interessati a lui, gli agenti sono qui, inutile nasconderlo. Le trattative sono in corso, vediamo cosa accade. E' un attaccante esterno".

Icardi, Pépé o (più defilato) Lozano. Ancelotti vuole un attaccante e spiega quali caratteristiche deve avere. "La nostra ricerca è trovare un profilo che possa giocare bene tra le linee, senza dimenticare che anche Milik viene utilizzato da prima punta ma è bravo anche coi piedi, nella sponda e nella costruzione del gioco. Ma il profilo è questo".

Sull'incontro con gli agenti di Pépé. "Erano nel nostro albergo. Li ho salutati, come ho fatto con tutti gli agenti che sono venuti qui. Ne sono venuti diversi, anche la scorsa settimana, c'era uno che si chiamava James (ride, ndr). E' importante incontrare gli agenti per valutare tutte le ipotesi di mercato".

Intanto il tecnico si gode i nuovi acquisti, Manolas, Di Lorenzo ed Elmas. "Già i giocatori che sono arrivati hanno migliorato la qualità della rosa, se ci sono altre opportunità sul mercato le stiamo valutando. Oggi non mi chiedete nomi perché non ne faccio, ma valutiamo fino a fine mercato. Intanto tre obiettivi che ci eravamo prefissati sono arrivati. Tre obiettivi precisi, i tre profili che ci servivano".

Solo parole al miele per il macedone ultimo arrivato. "E' un giocatore che ha giocato già in tutte le posizioni: a sinistra a quattro, davanti alla difesa, trequartista. E' un centrocampista moderno. Il calcio sta cambiando: si fa sempre più fatica a trovare degli specialisti perché oggi ai giocatori si richiede cose diverse. C'è una evoluzione della figura del calciatore in questo senso. Elmas rappresenta il centrocampista moderno, come possono essere anche Fabian e Zielinski. Ossia calciatori che possono giocare in tutte le posizioni".