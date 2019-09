Napoli, Ancelotti: "Dovevamo chiudere prima la partita"

Carlo Ancelotti usa bastone e carota dopo il 2-1 al Brescia: "Dovevamo chiudere prima la gara ma in queste partite, con grande caldo, è normale soffrire". Il tecnico del Napoli analizza il match: "Nel primo abbiamo fatto bene, nella ripresa eravamo andati meglio contro il Cagliari. Sono comunque soddisfatto". Menzione speciale per Di Lorenzo: "Grande sorpresa, è uno a cui non bisogna spiegare troppo le cose: molto affidabile".