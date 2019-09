Napoli, Ancelotti: "Bravi ragazzi, era una gara trappola, bene Llorente con Milik"

IL POST GARA

"Era una partita trappola dopo Liverpool, ma i tanti cambi ci hanno aiutato. Nella prima parte siamo stati un po' leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona per tutti i 90 minuti. Dal punto di vista mentale la squadra è stata ottima, ha gestito la partita e l'ha portata a casa in sicurezza". Carlo Ancelotti commenta così il successo del Napoli in casa del Lecce. "Llorente? Si è presentato molto bene e mi è piaciuto con Milik". Napoli, Ancelotti: "Llorente-Milik, bene così. Buona gestione della gara"

"É un gruppo che mi dà molta fiducia e dunque è normale cercare di avere tutti freschi. È venuta fuori una bella partita - ha proseguito Ancelotti - Sul possesso palla abbiamo fatto qualche errore di troppo: la partita non è stata perfetta ma abbiamo controllato bene. Nella prima parte siamo stati un po' leziosi, ci abbiamo messo un po' di tempo per prendere le misure ma abbiamo chiuso il match bene dal punto di vista fisico". E ancora: "Milik si trova molto bene con un giocatore che regge il colpo, è bravo in quella posizione come attaccante centrale. Mi è piaciuto molto come hanno giocato tutti e due insieme. Elmas? Cresce, ha fatto molto meglio la prima parte che non la seconda. É stato molto utile e intelligente, siamo contenti di averlo", ha aggiunto. "Inter e Juventus? A occhio la Juve è ancora da definire - ha concluso Ancelotti - Conoscendo Sarri e le sue squadre, credo sia in via di definizione. L'Inter ha già le sue certezze, la Juventus le troverà nelle prossime partite".

