Napoli, il calendario delle amichevoli: si parte il 16/7, il 3/8 super sfida col Girona

NAPOLI

La squadra di Antonio Conte incontrerà prima una selezione della Val di Non, poi Mantova, Adana Demirspor, Brest e infine la rivelazione della Liga 2023/24

Cinque appuntamenti chiave per assistere gradualmente alla nascita del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo ha ufficializzato il calendario delle amichevoli estive, che si terranno tra Dimaro e Castel di Sangro: si parte il 16 luglio con una sfida a una selezione locale della Val di Non, si chiude il 3 agosto con un vero e proprio big match, contro il Girona rivelazione della Liga 2023/24.

IL CALENDARIO COMPLETO

- 16/07/2024 h 18:00: Napoli vs ASD Anaune Val di Non (Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro)

- 20/07/2024 h 18:00: Napoli vs Mantova (Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro)

- 28/07/2024 h 20:00: Napoli vs Adana Demirspor (Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini)

- 31/07/2024 h 20:00: Napoli vs Brest (Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini)

- 03/08/2024 h 18:30: Napoli vs Girona (Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini)

Per i match di Dimaro è previsto un costo di 22 euro per la tribuna coperta e di 16,5 euro per le curve, per quelli di Castel di Sangro è invece previsto un costo di 40 euro per la tribuna, di 25 per i distinti e di 14 per le curve, con sconti per gli Under 14.