Tre punti importanti per agganciare momentaneamente la Juventus: il Napoli batte 1-0 il Torino nel match della dodicesima giornata di campionato grazie al gol di Scott McTominay. Partono meglio gli azzurri, che si rendono pericolosi già dai primi minuti con Politano e McTominay, ma Perri è attento e respinge bene, anticipando quello che sarà il copione per tutta la gara. Poco dopo il Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio: Vergara esce in lacrime per un problema alla coscia sinistra, e al suo posto entra De Bruyne. Nei minuti successivi i partenopei crescono ancora e si fanno vedere sempre dalle parti di Perri, che però respinge prima la conclusione di McTominay e poi quella di Hojlund, con cui ingaggia un vero e proprio duello personale anche nella ripresa. Nel finale del primo tempo c’è spazio per una grande occasione del Torino, con Mandragora che centra la traversa con un bel tiro da fuori area.