Napoli, AdL passa la palla a Koulibaly: "Non posso obbligarlo a restare"

In occasione della "Race for the Cure", Aurelio De Laurentiis ha parlato del presente e del futuro di Koulibaly e Osimhen, pedine fondamentali del Napoli al centro di numerose voci di mercato. "Koulibaly è un simbolo del Napoli, e se non vuole più essere un simbolo di questo club è lui che lo deve decidere - ha spiegato il patron azzurro -. Noi vogliamo che resti, ma non è che la gente la si può obbligare". "Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze", ha proseguito parlando ancora della possibilità di un addio del centrale finito nel mirino del Barcellona.

© Getty Images