Napoli, abbraccio AdL-Spalletti. "Ogni 10 giorni vi aggiorno io sul mercato"

NAPOLI

Il presidente e il tecnico uno accanto all'altro in occasione della consegna del 'piede di Maradona' a squadra e staff. Poi l'annuncio del patron

Dopo l'annuncio di De Laurentiis e la conferma dell'addio da parte di Luciano Spalletti, ultimo doppio abbraccio tra il presidente del Napoli e il tecnico a Castelvolturno in occasione della cerimonia di consegna da parte di Stefano Ceci - amico e storico manager di Maradona - della scultura "piede di Maradona" ad AdL, tutta la squadra e lo staff tecnico. I due erano inizialmente distanti al momento della foto di gruppo: Spalletti ai margini e De Laurentiis al centro, poi il tecnico toscano si è avvicinato al presidente e lo ha abbracciato. AdL in un secondo momento ha ricambiato. "Dobbiamo organizzare un 'Napoli intervallo estivo' - ha detto il patron azzurro - Ogni 10 giorni vi collegate con me e vi dico a che punto siamo col calciomercato. Ci sentiremo il 14 e il 28 giugno, mi collegherò dall'America".



"Si tratta della scansione 3D del piede di Maradona - ha detto Ceci parlando del regalo alla squadra - Qualche calciatore mi aveva chiesto come fare per avere il calco del piede e ci fu la mia promessa di regalarlo in caso di Scudetto, è un ringraziamento da parte mia a tutti i protagonisti, il mister e il presidente De Laurentiis". "Un grande ringraziamento a Stefano Ceci, nel culto di un uomo irripetibile che lui ha frequentato, e questo premio assume un valore particolare sul piano simbolico e sono felice che la squadra e l'allenatore Spalletti l'abbia ricevuto. Grazie!", ha detto ancora AdL.