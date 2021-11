Mertens: "Amo Napoli, sarà un problema quando dovrò tornare in Belgio"

Dopo quasi 9 anni in Italia, Dries Mertens si sente a tutti gli effetti napoletano. "Tutti sanno quanto amo Napoli. Quando mi sveglio e vedo il mare è bellissimo, il problema sarà quando dovrò tornare in Belgio - ha detto -. Spero di tornarci il più tardi possibile. Mio figlio nascerà a Napoli, ma il nome ancora non l'abbiamo scelto". Sullo scudetto: "Stiamo facendo bene, bisogna sempre sognare".

Getty Images