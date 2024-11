Napoli, il murale di Maradona è il secondo sito turistico più visitato d'Italia

Il murale, situato in via Emanuele de Deo e realizzato da Mauro Filardi nel 1990, è sempre stato un luogo di culto per i tifosi del Napoli, ma dalla morte del Pibe de Oro, nel 2020, è diventato una vera e propria attrazione per i visitatori da ogni parte del mondo. Appassionati di calcio e non solo.