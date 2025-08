Milan, accordo con Acqua Santa Croce: è il nuovo Official Water Partner del club

Con una nota ufficiale il Milan ha annunciato l'inizio di una nuova partnership commerciale. "AC Milan e Acqua Santa Croce sono felici di annunciare l’avvio di una nuova e significativa partnership - si legge nella nota -. L’azienda di riferimento nel settore delle acque minerali italiane diventa Official Water Partner e Regional Partner per l’Italia del Club rossonero. L’accordo si fonda su valori condivisi e una visione comune: promuovere uno stile di vita sano, responsabile e orientato al benessere, valorizzando il territorio e le persone, e ponendo particolare attenzione alla cura del benessere fisico e mentale, non solo degli atleti ma di tutta la popolazione aziendale".