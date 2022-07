Kvaratskhelia, lezione di pronuncia: "Potete chiamarmi Kvara, ma il mio nome è..."

Tra meme e incertezze generali, la pronuncia del nome di Khvicha Kvaratskhelia rimane per molti un gran mistero. I social del Napoli, grazie all'aiuto del giocatore stesso, hanno deciso di sciogliere ogni dubbio. Un video postato sui canali azzurri ha visto il georgiano alle prese con una lezione sulla pronuncia del suo nome. "Ciao ragazzi, il mio nome è difficile da pronunciare, quindi devo aiutarvi...", esordisce il nuovo acquisto del Napoli, mostrando per prima cosa la scritta del suo nome in alfabeto georgiano. "Potete chiamarmi Kvara, ma il mio nome è Khvicha Kvaratskhelia", conclude il georgiano.