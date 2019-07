Il Napoli si presenta a Dimaro, Ancelotti scatenato

Il Napoli è pronto alla stagione 2019/20: come ogni anno, festa di presentazione in piazza a Dimaro sede del ritiro della squadra azzurra. Tra i più carichi Carlo Ancelotti che ha incitato la squadra a cantare 'O surdato 'nnamurato: Manolas (per lui presentazione "speciale" come per gli altri nuovi acquisti Di Lorenzo ed Elmas), Hysaj e Tonelli tra i più scatenati per la gioia dei tifosi. All'evento anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis