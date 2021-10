Il Napoli ricorda Maradona: "Oggi nel 1960 nasceva il più grande"

"Oggi, nel 1960, nasceva il più grande. Buon compleanno, Diego!". Con queste poche ma significative parole, accompagnate da una foto in maglia azzurra, il Napoli ha ricordato Maradona, che oggi avrebbe compiuto 61 anni essendo nato il 30 ottobre del '60. Il Pibe de Oro, mancato il 25 novembre dell'anno scorso per un edema polmonare acuto conseguente ad una insufficienza cardiaca (ma sulla sua morte sono ancora aperte le indagini per appurare eventuali mancanze nei soccorsi), resta sempre vivo nella memoria della città e dei tifosi del Napoli così come di quelli argentini.