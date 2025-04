Il Napoli pronto allo sprint finale: ma Conte ha fatto bottino pieno una sola volta

Tre vittorie, con Milan, Empoli e Monza e due pareggi con Bologna e Venezia: questo il bilancio del Napoli nelle prime cinque delle 10 finali annunciate da Antonio Conte. Leggermente meglio, un punto in più, della rivale scudetto, l'Inter. Adesso però serve l'accelerata e non fermarsi più. Conte è alle prese con gli infortunati: per Juan Jesus stagione finita, David Neres difficilmente tornerà prima, Buongiorno alle prese con la tendinopatia, il tutto in una rosa non certo profonda come quella dell'Inter.