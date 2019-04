Gigi D'Alessio: "Cosa serve al Napoli? Deve comprare un arbitro..."

09/04/2019

Domanda: "Gigi, ma cosa deve fare questo Napoli per essere veramente più forte della Juve?". Risposta: "Secondo me abbiamo bisogno di comprare un arbitro". Il simpatico siparietto tra il cantante napoletano e la nostra Monica Vanali è andato in scena a Radio Italia, teatro di una battuta che entrerà nella storia della rivalità tra azzurri e bianconeri. Il tutto, ovviamente, condito da una risata, perché poi di quello di tratta, di una battuta. Tagliente, ma pur sempre una battuta.

Da appassionato di calcio, Gigi D'Alessio non si è ovviamente fermato lì: "Diciamo che il Napoli è discontinuo - ha continuato facendosi serio -, però Ancelotti sta facendo un buon lavoro, ha fatto giocare tutta la squadra a differenza di Sarri, però non scordiamoci che Sarri ha messo dei pilastri abbastanza importanti".



E ancora: "Il Napoli adesso è concentrato sulla coppa, perché ovviamente con la Juve è difficile competere, ha tre squadre. La Juve è fortissima, io lo dico da sportivo, poi da tifoso dico che quando il Napoli la batte per noi è come aver vinto la Coppa del Mondo. Con la coppa ci sarà la possibilità di vedere sicuramente un altro Napoli rispetto alla gara con il Genoa".